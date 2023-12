Leichtathletik Der Silvesterlauf in Uedesheim ist zurück

Der Silvesterlauf in Uedesheim ist zurück. Los geht’s am Sonntag auf der amtlich vermessenen 10-Kilometer-Strecke um 12 Uhr. Nachdem die Veranstaltung im Jahr 2019 mit über 1000 Teilnehmern ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte, wurde sie von der Corona-Pandemie heftig ausgebremst. In den drei folgenden Jahren gingen auf der Strecke durch den Uedesheimer Rheinbogen zwar als Ersatz nur kostenlose Lauftreffs über die Bühne, aber selbst da waren immerhin jeweils 200 Begeisterte mit von der Partie.