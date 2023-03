Leichtathletik Sieger und Siegerinnen im Lauf-Cup des Rhein-Kreises geehrt

Zum Lauf-Cup 2022 im Leichtathletik-Verband Nordrhein, Kreis Düsseldorf/Neuss, zählten in der abgelaufenen Saison der Abendlauf in Rosellen, Sommernachtslauf in Neuss, Citylauf in Grevenbroich, Citylauf in Korschenbroich, 7-Meilen-Nachtlauf in Zons und der Erftlauf in Neuss. Gewertet wurde nach Platzierungen, wobei die Läufer und Läuferinnen an mindestens vier Veranstaltungen teilzunehmen hatten, von denen dann die drei besten Resultate in die Wertung kamen. Besonders erfolgreich im gesamten Veranstaltungszyklus

waren die noch in der Jugend startberechtigte Flora Feuring in der Frauenklasse sowie Guesh Hagos (beide TG Neuss) bei den Männern. Sie führten mit der Idealpunktzahl von 3 (drei Gesamtsiege) die Cup-Wertung an.



Die Preisträger in den drei Frauen- und Männerklassen sowie die Mannschaftssieger: Frauen bis 39 Jahre: 1. Flora Feuring (TG Neuss) 3 Punkte; Frauen 40 bis 54 Jahre: 1. Claudia Schmitz (LAZ Mönchengladbach) 6; 2. Heike Kellendonk (TG Neuss) 18, 3. Tanja Sander (TG Neuss) 25; Frauen 55 und älter: 1. Carola Rentergent (TV Refrath) 15, 2. Belinda Wilke (TG Neuss) 18, 3. Birgit Herrmann (TG Neuss) 36; Männer bis 39 Jahre: 1. Richard Wilke (Aachener TG) 6, 2. Christian Neitzel (VdS Nievenheim) 17; Männer 40 bis 54 Jahre: 1. Guesh Hagos (TG Neuss) 3, 2. Matthias Rück (TG Neuss) 12, 3. Volker Kortmann (Tus Lintorf) 33; Männer 55 und älter: 1. Udo Lang (Funlaufen) 100, 2. Hans-Ulrich Pietzsch 145, 3. Axel Röhrkasten (beide ohne Verein); Platz eins im Wettbewerb der Mannschaften, Frauen: TG Neuss (Feuring 3, Kellendonk 18, Wilke 18) 39 Punkte; Männer: TG Neuss (Hagos 3, Rück 12, Odenthal 70) 85 Punkte.