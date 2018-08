Siege für Neusser Galopptrainer

Neuss Seinen zweiten Sieg hintereinander schaffte der bereits sechsjährige Wallach Schirkan aus dem Stall der Neusser Trainerin Katja Gernreich bei den Montag-Rennen mit Live-Übertragung nach Frankreich im Weidenpescher Park in Köln.

Auch beim vierten Start für den neuen Besitzer landete der siebenjährige Hengst Matchwinner im geschlagenen Feld. Diesmal wurde er im Europa-Gruppe I-Rennen um den Dallmayr-Preis in München gegen hochkarätige internationale Konkurrenz Letzter. Die Rennen zuvor in Hamburg und Iffezheim endeten auf dem vorletzten Platz. Der 2017 in zwei Europa-Gruppe-Rennen siegreiche Matchwinner war vor dem ersten Saisonstart vom Kleinkorrres-Stall in Neuss an das Adelresort nach Kevelaer verkauft worden. Der neue Besitzer nannte in einem Interview mit dem Fachblatt „Sport-Welt“ unverändert den Prix de l`Arc de Triomphe am 7. Oktober in Paris als das große Saisonziel. Es ist das bedeutendste Galopprennen der Welt. Axel Kleinkorres sattelt beim Henkel-Renntag am Sonntag in Düsseldorf vier Pferde. Sein Hoffnungsträger Simon de Vlieger soll am 12. Augustin Hoppegarten laufen. Für die Stute Attention Run ist bei der Besitzerin nicht unerwartet ein Kaufangebot eingetroffen.