Boxen : Sieg zum Comeback des Skorpions

Kaarst Profiboxer Armin Ajrulai (22) gewinnt seinen ersten Kampf nach dreijähriger Pause. In Gießen schlägt er den Bosnier Miladin Vranjes vorzeitig.

Armin Ajrulai hat nicht den geringsten Zweifel. Sein durch technischen K.o. nach der zweiten von vier angesetzten Runden gewonnener Comeback-Kampf in der Sporthalle „Am Ried“ in Gießen ist der Beginn von etwas ganz Großem. „Von hier aus gibt es nur eine Richtung“, stellt der 22-Jährige klar: „nach oben!“ Für seinen Trainer Anil Büyüktunca von der SG Kaarst hatte der „Scorpion“ freilich schon vor dem Duell mit dem Bosnier Miladin Vranjes im Rahmen der „Wiesecker Boxing Night 3“ gewonnen: „Dass er überhaupt im Ring stand, war schon ein Sieg.“

Er und sein bis in die letzte Faser seines muskulösen Körpers motivierter Schützling spüren noch den grausigen Moment, als Ajrulai im Juni 2019 in seinem vierten Profikampf gegen Dustin Amman nach einem Kopftreffer so schwer zu Boden ging, dass er dabei eine Hirnblutung erlitt. „Er wäre im Ring fast gestorben“, sagt Büyüktunca. Nur mühsam gelang es ihm danach, den vom Verband für weitere Einsätze gesperrten Rekonvaleszenten aus dem tiefen Stimmungstal herauszuholen. „Ich litt unter Depressionen“, verrät der Norfer. Nur langsam fasste er wieder Mut, machte seine inzwischen von der Leidens- zur Erfolgsgeschichte mutierte Rückkehr in den Profisport öffentlich. Sein zwölfminütiger Clip zum Restart im Mittelgewicht (72,6 Kilogramm) gegen Vranjes wurde auf YouTube bis Freitag mehr als 15.000 Mal aufgerufen, auf Instagram hat er 26.000 Follower, bei TikTok sogar schon 205.700. „Armin ist sehr aktiv in den Sozialen Medien“, bestätigt sein Coach, den die große Resonanz zwar freut, aber nicht unbedingt überrascht. „Er ist halt ein ganz besonderer Typ und zudem mit seinem aufgrund einer Erkrankung komplett haarlosen Körper eine außergewöhnliche Erscheinung.“