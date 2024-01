Jugendhandball Sieg und neuer Cheftrainer für Talente aus Dormagen

Gegen Lemgo zeigten die Dormagener, dass sie aus der 28:32-Niederlage im Oktober ihre Schlüsse gezogen hatten. „Man hat heute gemerkt, dass wir im Vergleich zum ersten Spiel in Lemgo einen deutlich breiteren und erfahreneren Kader zur Verfügung hatten“, meinte Berger, der mitansehen konnte, wie seine Mannschaft stark in die Partie startete und mit viel Tempospiel schnell 5:1 in Führung ging. Weil die Dormagener aber in der Folge eine Vielzahl bester Chancen ungenutzt ließen, konnten sie sich nicht weiter absetzen. Im Gegenteil, die Gäste aus Lemgo kämpften sich bis zur Pause noch mal heran. In Hälfte zwei legten die Dormagener aber deutlich zu und fuhren letztlich einen ungefährdeten Sieg ein, an dem der aus der B-Jugend aufgerückte Kreisläufer Mats Wieczorek mit acht Toren entscheidenden Anteil hatte. Bei den Gästen überzeugte Mamoudou Sidibe mit zehn Treffer.