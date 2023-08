Fußball-Landesliga Sieg Nummer vier – Holzheim setzt seinen Lauf fort

Das machte sich im zweiten Durchgang bemerkbar, zumal die Holzheimer gleich zu Beginn in Paul Wolf und Ryoto Inokawa zwei frische Kräfte brachten. Und Inokawa war es auch, der nach einer schönen Seitenverlagerung die 1:0-Führung (64.) für die HSG erzielte. Mennrath blieb zwar weiter bemüht, doch als Hiromasa Kawamura in de 87. Minute das 2:0 für Holzheim gelang, war das die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit war es dann Baran Bal, der einen am ihm verursachten Elfmeter zum 3:0-Endstand verwandelte. Schon nächsten Freitag empfängt die HSG den FC Remscheid.