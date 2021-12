Leichtathletik : TSV-Zugang überzeugt bei LVN-Cross

Dormagen Bei den Verbandsmeisterschaften lief der vom OSC Waldniel kommende Joel Etienne Schmitz zum Titel. Weitere Siege gab’s für Dormagen in den Teamwettbewerben.

Dass die Dormagener auf den 15 Jahre alten Schwalmtaler aufmerksam wurden, ist kein Wunder. Schließlich sammelte das Lauftalent in der Vergangenheit Erfolge am Fließband und gewann im September in Hannover bei der U16 sogar den DM-Titel über 800 Meter in der starken Zeit von 1:58,06 Minuten. Damit der Weg zum Training nach Dormagen nicht so weit ist, entschied sich Joel Etienne Schmitz auch zu einem Schulwechsel. Seit Beginn des neuen Schuljahres besucht Schmitz nicht mehr die Gesamtschule in Brüggen, sondern lebt im Internat des Norbert-Gymnasiums in Knechtsteden. Seine neuen Vereinskameraden Joshua Nisius (2. im Einzel) sowie Fabian Spinrath (4./beide Männer) holten zusammen mit dem Uerdinger Tim Holtbrügge (U23/6.) den Sieg in der Teamwertung der Männer. Marcus Dunkel vom TSV wurde zudem Sechster in der Männer-Konkurrenz. Ebenfalls LVN-Meister wurde das Team der weiblichen Jugend U20 mit Aimee Drössler (2.), Johanna Helmrich (3.) vom TSV und der Uerdinger Siegerin Pia Szymanowski.