Leichtathletik : Siebenkämpferin Louisa Grauvogel wechselt zum TSV

Wechselt an den Höhenberg: Siebenkämpferin Louisa Grauvogel. Foto: TSV Bayer Dormagen

Dormagen 2018 nahm die 25-Jährige an den Europameisterschaften in Berlin teil. Sie möchte sich in Dormagen für die EM und WM qualifizieren.

(NGZ) Dirk Zorn, Stützpunktleiter am Höhenberg, freut sich über personelle Neuzugänge in seinem Mehrkampfteam: Ein Trio um Siebenkämpferin Louisa Grauvogel hat sich zur neuen Saison dem TSV Bayer Dormagen angeschlossen. Grauvogel kommt vom TSV Bayer Leverkusen. Sie konnte sich bereits mehrere Medaillen bei Deutschen Jugendmeisterschaften sichern. 2018 nahm die 25-Jährige an den Europameisterschaften in Berlin teil. Ihre Paradedisziplin ist der Hürdenlauf, dort holte sie bei der Hallen-DM in Dortmund zu Beginn des Jahres die Silbermedaille. „Klasse, dass sie zu uns gewechselt ist“, sagt Zorn: „Louisa möchte sich in Dormagen für die EM und WM qualifizieren und verstärkt meine Gruppe sehr.“