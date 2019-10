Fußball : Teutonia ist das Überraschungsteam

Rhein-Kreis Die sieben Fußball-Bezirksligisten aus dem Rhein-Kreis Neuss im NGZ-Formcheck.

Die erste Hälfte der Hinrunde in den Bezirksligen ist rum und so langsam müssen sich die Mannschaften aus dem Rhein-Kreis an ihren Zielsetzungen vor der Saison messen lassen.