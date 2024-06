Fußball-Landesliga Showdown für Kapellen steigt in Viersen

Der SC Kapellen scheint, Gefallen an der Saison 2023/2024 in der Fußball-Landesliga gefunden zu haben. Jedenfalls kostet er sie bis zum Ende aus und vielleicht sogar noch darüber hinaus. Am Sonntag entscheidet sich auf den Plätzen in Viersen und Hilden, ob der SCK den zweiten Platz gegenüber der in der Rückrunde mächtig Druck machenden VfB-Reserve verteidigen kann und dann nächste Woche in die Entscheidungsspiele um den Oberliga-Aufstieg gegen den SV Biemenhorst, der schon als Vizemeister der Gruppe 2 feststeht, geht. Doch neben dem Scheitern gibt es noch zwei weitere Optionen.