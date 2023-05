2. Hockey-Bundesliga Nord Vitali Shevchuk trifft kurz vor Schluss zum Ausgleich

Gar nicht einverstanden zeigt er sich allerdings mit der Vorstellung in der ersten Hälfte. „Das war schlecht. Alle waren irgendwie noch platt vom Samstag-Spiel gegen Schwarz-Weiß Köln.“ Vielleicht wäre den Gästen einiges leichter von der Hand gegangen, wenn Vitali Shevchuk den Ball im ersten Viertel ins Tor und nicht an die Latte genagelt hätte. So konnten die Neusser glücklich sein, dass sie nach einer von Spezialist Ben Marquardsen verwandelten Strafecke nur mit einem 0:1-Rückstand in die zweite Hälfte gingen. Denn Marquardsen setzte die Kugel bei einem Siebenmeter nur an den Pfosten. „Wenn sie den geben, hätten wir in der zweiten Hälfte auch einen bekommen müssen“, haderte Gräber indes mit den Schiedsrichtern. Auch der von Samir Khelil als Abschluss einer Konter-Attacke erzielte Treffer zum 1:1-Ausgleich brachte die ohne Routinier Philipp Weide angereisten Gäste nicht mehr entscheidend nach vorne. Ganz im Gegenteil: Nach dem Tor von Julian Knippschild zum 2:1 (56.) für den DSD schien die erst zweite Niederlage in dieser Saison fällig. Aber die Neusser blieben dran, machten hinten auf und erkämpften sich in der letzten Spielminute eine Strafecke. Die nutzte Vitali Shevchuk 48 Sekunden vor Schluss im dritten Anlauf zum allemal verdienten 2:2.