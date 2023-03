Schwimmen SG Neuss auf den langen Strecken erfolgreich

So feierte Aaron Schmidt (Jahrgang 2000) in der Zeit von 8:21,37 Minuten den Sieg über über 800 Meter Freistil und holte sich in 16:04,05 Minuten auch noch Platz eins über 1500 Meter Freistil. Zudem war mit seinen 4:32,86 Minuten Silas Büssing (2005) über 400 Meter Lagen nicht zu schlagen. Weiteres Gold gab es durch Andreas Grass (2006), der sich über 400 Meter Lagen in 4:47,52 Minuten und über 1500 Meter Freistil in 17:55,28 Minuten durchsetzte. Ebenfalls auf Platz eins schwamm Victor Sanin (2006) über 800 Meter Freistil in 8;57,90 Minuten, Silber holte er sich zudem über 400 Meter Lagen in 4:54,57 Minuten. Für Tobias van Aggelen (2004) gab es Platz zwei über 400 Meter Lagen in 4:36,86 Minuten und Platz drei über 800 Meter Freistil in 8:45,19 Minuten. Moritz Winkelmann (2005) holte sich ebenso Silber über 1500 Meter Freistil in 16:57,29 Minuten wie Xenia Tauer (2007) über 400 Meter Lagen in 5:27,79 Minuten und Paula Verstraeten (2011) über 400 Meter Lagen in 6:08,02 Minuten. Weitere dritte Plätze gingen aus Neusser Sicht an Henning Verstraeten (2007) über 400 Meter Lagen in 4:56,38 Minuten sowie an Georgios Bakalidis (2ß11) über 1500 Meter Freistil in 19:38,98 Minuten und über 800 Meter Freistil in 10:18,54.