Fußball : SG Kaarst zieht ihre Mannschaft aus der Bezirksliga zurück

Kaarst Aber an der Hallenkreismeisterschaft will der Verein unbedingt teilnehmen.

Für Minas ist die kaum überraschende Entscheidung nur die logische Folge einer Entwicklung, deren erster Tiefpunkt die Absage des Meisterschaftsheimspiels am 17. November gegen Kleinenbroich gewesen sei. An der mangelhaften Einstellung des Personals habe sich seither nichts geändert, musste Minas mit wachsender Enttäuschung feststellen. Schon vor Weihnachten hatte er deshalb angekündigt: „So was wird es nicht noch mal geben. Dann gibt es lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.“ Obwohl er, unterstützt von Markus Stenten und Ludger Vernaleken, „mit viel Herzblut“ versucht habe, „was auf die Beine zu stellen“, seien am Ende nicht mehr als sieben, acht Kicker übriggeblieben, die für die SG Kaarst in der Bezirksliga spielen wollten. „Und das war letztlich auch dem Trainer nicht mehr zu vermitteln.“ Also zog Minas die Reißleine, peilt in der nächsten Saison in der Kreisliga A einen kompletten Neustart an. Um Christian Spenrath, der dem Verein trotz heftiger Abwerbungsversuche die Treue halte, solle gemeinsam mit einigen „Ur-Kaarstern“ ein wettbewerbsfähiges Team aufgebaut werden. Auch Minas und seine Mitstreiter können sich grundsätzlich vorstellen, an Bord zu bleiben. „Im Februar sind Neuwahlen, dann wird man sehen ...“