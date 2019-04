Fußball : SG Kaarst weiß sich in der Bezirksliga zu befreien

Rhein-Kreis Die Kicker vom Kaarster See fertigen den Tabellenführer mit 4:0 ab.

Für die Bezirksligisten gab es an diesem Wochenende wenig zu holen. In Gruppe eins mussten sich alle Mannschaften aus dem Rhein-Kreis geschlagen geben, lediglich Kaarst überraschte mit einem 4:0-Erfolg gegen Spitzenreiter Ratingen. In Gruppe drei sammelte Kleinenbroich den nächsten Dreier gegen den Abstieg.

TV Kalkum-Wittlaer – SV Uedesheim 3:0 (1:0). Die Uedesheimer rutschten am TV vorbei auf den zehnten Platz. „Der Gegner war nicht besser, wollte es aber einfach mehr“, so Trainer Ingmar Putz. „Wir haben zu wenig getan, deswegen geht die Niederlage in Ordnung. Mit der Einstellung kommen wir nicht weiter.“

SV Budberg – Teutonia Kleinenbroich 1:4 (1:3). „Ein ganz, ganz wichtiger und verdienter Sieg“, sagte Trainer Norbert Müller. Dabei gingen die Gastgeber in der siebten Minute durch Norman Kienapfel in Führung. „Die Mannschaft hat eine tolle Reaktion gezeigt und sich reingebissen“, so Müller: Und Philipp Richter vorne drin hat eine super Leistung gezeigt.“ So erzielte Richter nach zwölf Minuten den Ausgleich, bereitete das 2:1 von Patrick vorn Hüls vor und traf auch zum 3:1. „Der Gegner kam dann mit Tempo aus der Pause, aber wir standen gut und haben kaum was zugelassen“, berichtete der Coach. In der 62. Minute sorgte Jan Rolink für die Entscheidung. „Es sind zwar nur sechs Punkte auf den Relegationsplatz – aber immerhin sind es sechs Punkte“, so Müller.