SG Kaarst „Spatzen“ turnen sich in Mülheim auf Platz eins

Am Vortag hatte ebenfalls in Mülheim an der Ruhr bereits das zweite Team der „Kaarster Spatzen“ mit Ava Khodabakhsh (15), Lea Fußenecker (13), Linesa Recica (14), Ella Sumner (11), Mia Mädler (11), Annika Baum (12) und Emily Fan (11) in der Landesliga 2 zu überzeugen gewusst. Obwohl die SG Kaarst die mit Abstand jüngste Riege stellte, sprang mit dem guten fünften Platz der anvisierte Klassenverbleib heraus.