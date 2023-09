Frauenfußball Fußballstar Xabi Alonso zu Gast am Kaarster See

Eigentlich war das Heimspiel der SG Kaarst am vergangenen Sonntag gegen Heißen bestens dazu geeignet, es ganz schnell wieder zu vergessen. Denn nach 90 anstrengenden Minuten setzte es für den Neuling in der Fußball-Niederrheinliga mit dem 0:2 die erste Niederlage in einem Punktspiel seit gut zehn Monaten.