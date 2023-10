Fußball-Kreisliga A Kaarst fertigt Genclerbirligi ab

SSV Delrath – SV Glehn 3:2 (3:1). Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge ist Delrath zurück in der Erfolgsspur. Gegen Glehn geriet Delrath zunächst durch den Treffer von Devrim Celik (8.) in Rückstand, Philipp Welter (15.,18.) und Lukas Dreßler (39.) gaben aber die richtige Antwort. Fabian Zierau betrieb mit seinem Treffer in der 90. Minute nur noch Ergebniskosmetik. „Wir haben eine starke Moral bewiesen, hatten eine sehr gute Chancenverwertung und haben die richtige Reaktion auf die letzten zwei Niederlagen gezeigt“, resümierte Trainer Sascha Querbach.