Frauenfußball SG Kaarst feiert den vierten Sieg in Folge

„Mönchengladbach ist besser reingekommen, allerdings ohne sich richtig gute Chancen zu erspielen“, fasste Vernaleken zusammen. Zwei Standards sorgten dann für Treffer auf beiden Seiten: Erst brachte Kristina Birmes den FV in Führung (24. Minute), zwölf Minuten später nutzte Jasmin Vernaleken einen Freistoß zum Ausgleich. Eine Notbremse der FV-Keeperin blieb ungeahndet, so ging es unverändert in den zweiten Durchgang. „Nach der Pause waren wir besser drin und das dominante Team“, sagte der Coach. Folgerichtig erzielte Pia Kilian den Führungstreffer (59.). Ein „blöder Fehler“ brachte Mönchengladbach wieder zum Ausgleich (76.), aber Kilian fand prompt eine Antwort uns sicherte den Kaarsterinnen den Sieg (80.). „Die letzten Minuten wurden dann noch mal hektisch, aber wir haben gut verteidigt und auch insgesamt verdient gewonnen – den einen oder anderen Konter hätten wir auch noch schöner zu Ende spielen können“, so Vernaleken. Nächstes Wochenende geht es daheim gegen Essen. „Es sind alles knappe Spiele. Unser primäres Ziel ist immer noch der Klassenerhalt, aber wenn es so weitergeht, mal schauen“, sagte Vernaleken.