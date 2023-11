Fußball-Landesliga Holzheimer SG im Schockzustand

Trainer sind im Sport nicht nur dazu da, ihre Schützlinge körperlich in Bestform zu bringen und ihnen Technik und Taktik zu vermitteln. Ganz oft werden sie auch als Psychologen gefordert, wenn es darum geht, Emotionen in die richtigen Bahnen zu lenken, zu motivieren und positiv auf das Innenleben von Mannschaften einzuwirken. Eher seltener geht es darum, die Aktiven bei der Bewältigung von Krisen zu helfen, die weit über das Sportliche hinausgehen. Doch in genau so einem Fall sind nun Hamid Derakhshan und sein Trainerteam beim Fußball-Landesligisten Holzheimer SG gefordert. Denn seit Sonntagabend befindet sich der Verein in einem Schockzustand. Dann stand fest, dass der Vater eines HSG-Spielers wegen eines Herzinfarkts verstorben ist.