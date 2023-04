Fußball-Landesliga Holzheimer SG hat gegen West etwas gutzumachen

Doch geht es nach Trainer Hamid Derakhshan, dann sollte dieser Rucksack nicht allzu schwer sein. „Wir haben in diesem Spiel nicht versagt, aber die Umstände waren so, dass wir verlieren mussten“, sagt der HSG-Coach mit Blick auf die vielen Ausfälle, die seine Mannschaft zu beklagen hatte. Ein Platzverweis in Hälfte eins in Kombination mit fehlenden Wechselmöglichkeiten führte dann dazu, dass in der Schlussphase plötzlich die Kräfte schwanden und drei Tore innerhalb von zehn Minuten fielen. Insofern ist Derakhshan froh, dass sich gegen die Düsseldorfer die personelle Lage zumindest etwas entspannt. Zwar fallen neben den Langzeitverletzten und dem rotgesperrten Riku Tome auch Baran Bal (Verletzung gegen Hilden) und Stephan Wanneck (Verletzung im Training) aus, dafür stehen aber Toptorjäger Yannick Joosten, Maurice Heylen und Leon Borkowski wieder zur Verfügung. Zudem kehrt der lange verletzte Abwehrspieler Yakup Akbulut wieder in den Kader zurück. Dass die Holzheimer gegen den SC West jeden Mann gebrauchen können, hat schon das mit 2:6 verlorene Hinspiel gezeigt. „Das war eines unserer schlechtesten Saisonspiele überhaupt. Ich hoffe, dass wir uns steigern und zeigen können, dass wir uns seit damals weiterentwickelt haben“, betont Derakhshan.