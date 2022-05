Frauenfußball : SG Gustorf/Gindorf verliert Spiel und Julia Comouth

Rhein-Kreis Spielmacherin und Torjägerin Julia Comouth brach sich bei einem Zweikampf das Schlüsselbein und musste mit dem Rettungswagen abgeholt werden.

Die Frauen der SG Gustorf/Gindorf mussten sich am Sonntag im Heimspiel der Fußball-Niederrheinliga Tusa Düsseldorf mit 2:4 (Halbzeit 2:1) geschlagen geben. Damit ging die schöne Serie mit vier Siegen hintereinander zu Ende. „Es lief einiges gegen uns, aber so ist das manchmal im Fußball“, stellte SG-Coach Dirk Wistuba gelassen fest und fügte erklärend hinzu: „Verletzungsbedingt mussten wir schon früh in der ersten Hälfte wechseln – ebenso in der zweiten. Den damit verbundenen Leistungsabfall konnten wir dann einfach nicht mehr kompensieren.” Spielmacherin und Torjägerin Julia Comouth brach sich bei einem Zweikampf das Schlüsselbein und musste mit dem Rettungswagen abgeholt werden. Sie fällt für die kommenden Monate definitiv aus. „Das ist extrem ärgerlich und für uns ein herber Verlust. Wir alle wünschen ihr auf diesem Weg noch einmal gute Besserung”, so Wistuba betroffen. Sophia Molnar (6.) und Vanessa Wistuba (13.) brachten Gustorf zunächst mit 2:0 in Führung, aber Bhageshree Modha (40.) verkürzte noch vor der Pause für die Gäste.