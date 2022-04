Frauenfußball : Gustorf/Gindorf auf Kurs Richtung Klassenverbleib

Rhein-Kreis Julia Comouth und Anna Lingen markieren die Tore beim so wertvollen 2:1-Erfolg der Schützlinge von Trainer Dirk Wistuba über Steele.

(afu) Das Projekt Klassenerhalt nimmt für die Fußballerinnen der SG Gustorf/Gindorf in der Niederrheinliga nach dem knappen 2:1-Heimerfolg (Halbzeit 1:1) gegen die SpVgg Steele immer konkretere Züge an. Vier Punkte liegt die SG derzeit vor Tabellenplatz zehn, der je nach Konstellation in der Regionalliga zum Saisonabschluss noch zu einem Abstieg führen könnte. Gustorfs Trainer Dirk Wistuba mahnt daher auch noch zur Vorsicht: „Wir befinden uns momentan in einem guten Lauf und alle meinen, dass es gerade gut aussieht mit dem Klassenerhalt. Allerdings wissen wir auch, dass noch 18 Punkte zu vergeben sind.“ Beim Spiel gegen Steele war Wistuba selbst gar nicht anwesend, der Übungsleiter ist am vergangenen Freitag positiv auf Corona getestet worden, berichtet aber: „Es war wohl ein sehr kampfbetontes Spiel, das wir am Ende unter ’Arbeitssieg’ verbuchen konnten. Am nächsten Spieltag bin ich wieder an der Seitenlinie, das spielfreie Wochenende am 1. Mai kommt mir da sehr entgegen. Bis auf etwas Husten und Kopfschmerzen geht es mir aber gut.” Sechs der letzten sieben Partien konnte Gustorf/Gindorf für sich entscheiden.