Frauenfußball : Gustorf feiert furioses Ligadebüt

Rhein-Kreis Frauenfußball: Hemmerden, Rosellen und Weißenberg mit Auftaktniederlagen.

In der Fußball-Niederrheinliga der Frauen musste sich der SV Hemmerden am ersten Spieltag zu Hause dem SV Eintracht Solingen mit 1:3 geschlagen geben. Dabei brachte Mareike Esser (40.) die Gastgeberinnen zur Pause noch mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel kam Solingen durch Leonie Tkacik (50.) zum Ausgleich, Ronja Friedl (74.) drehte den Spieß im weiteren Spielverlauf gänzlich zu Gunsten der Gäste. In der Schlussminute erhöhte Tkacik (90.) mit ihrem zweiten Treffer den Endstand. „Wir haben in der ersten Hälfte wirklich guten Fußball gespielt und viel von dem umgesetzt, was wir uns vorab vorgenommen hatten. Leider haben wir es versäumt, mindestens einen Treffer vor der Pause nachzulegen, Chancen dazu waren da. Somit haben wir uns in der zweiten Hälfte das Spiel aus der Hand nehmen lassen, zudem haben uns mit fortlaufender Zeit auch immer mehr die Kräfte verlassen“, meinte Hemmerdens Abteilungsleiterin Daniela Logtenberg.