Fußball-Halbzeitbilanzen SF Vorst drehen nach Gruselstart mächtig auf

Ausblick Mit 26 Punkten aus 17 Spielen ist man in Vorst sehr zufrieden. Man ist auf dem besten Weg, das große Ziel Klassenverbleib zu erreichen. „Wir gucken in der Rückrunde nach unten und nach oben. Wir wissen auch, dass in dieser Liga alles passieren kann“, sagt Haas. Mit der Vorbereitung startet Vorst am 21. Januar, schon jetzt bereiten sich die Spieler aber individuell mit Laufplänen auf die anstehende Rückserie vor. Geplant sind insgesamt fünf Testspiele. Die Gegner: SVG Weißenberg (Bezirksliga, 27. Januar, 16 Uhr), SC Düsseldorf-West II (Kreisliga A, 4. Februar, 14 Uhr), DJK Giesenkirchen (Kreisliga A, 7. Februar, 19.45 Uhr), FC Straberg (Kreisliga B, 18. Februar, 15 Uhr) und VfR Neuss (Kreisliga C, 22. Februar, 20 Uhr). In der Liga geht es für Vorst am 3. März (15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den TSV Norf wieder los.