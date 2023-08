Skaterhockey Sextett aus Kaarst bei U19-Europameisterschaft im Einsatz

Fünf Spieler der Crash Eagles stehen im Kader von Chefcoach Jens Meinhardt und seinem Co-Trainer René Hippler. Das halbe Dutzend voll macht als Physiotherapeutin Kerstin Holzapfel, die mit den Kaarster Damen gerade erst den Titel in der 2. Liga eingebracht hat. Für die notwendige Sicherheit in der Verteidigung sollen Dean Jacobs und Moritz Nowak sorgen, dahinter steht Torhüter Max Drücker im deutschen Kasten. In der Offensive baut das Team mit dem Adler auf der Brust auf die Treffsicherheit von Lennox Gerigk und Nico Scholten. „Unsere Junioren dominieren in der Liga und daher ist es nicht verwunderlich, dass wir im Nationalteam so stark vertreten sind“, sagt CEK-Vorsitzender Georg Otten.