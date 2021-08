Vor dem Fußballstart: SG Rommerskirchen/Gilbach : Mit ganz junger Truppe in der Liga bleiben

Mit ganz junger Truppe in der Liga bleiben

Rommerskirchen Trainer Kevin Hahn glaubt fest an eine Bezirksliga-Saison seiner Mannschaft ohne große Abstiegssorgen. Die Vorbereitung lief jedoch nicht optimal.

Die Vorbereitung der Bezirksligisten auf die am 22. August beginnende Fußballsaison neigt sich allmählich dem Ende zu. Einige Vereine konnten jedoch aufgrund der verzwickten Urlaubssituation und der weiterhin angespannten Corona-Lage nicht ihr geplantes Programm durchziehen. Dazu gehört auch die SG Rommerskirchen-Gilbach, die sowohl in den Trainingseinheiten als auch in den Testspielen mit weniger Spielern auskommen musste als gewünscht.