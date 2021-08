Vor dem Fußballstart: SC Grimlinghausen : Corona-Meister dämpft Erwartung

Neuss Holprige Vorbereitung und Abgänge wichtiger Spieler drücken etwas aufs Gemüt. „Aber wir wollen die Corona-Meisterschaft verteidigen“, scherzt Trainer Conny Eickels.

Der SC Grimlinghausen geht als „Corona-Meister“ in die neue Spielzeit der Fußball-Kreisliga A. Als die Saison im vergangenen Jahr vorzeitig abgebrochen wurde, standen die „Hippelanker“ auf Rang eins in der Kreisliga A. Mit einem ähnlichen Lauf rechnet Trainer Conny Eickels in dieser Spielzeit aber nicht.

Es läuft bislang nämlich bestenfalls durchwachsen beim SC Grimlinghausen. Den Klub plagen die üblichen Probleme: Urlauber und Verletzte erschweren die Vorbereitung, so richtig in Fahrt ist die Truppe von Conny Eickels bislang nicht gekommen. Besonders ins Gewicht fallen beim SC Grimlinghausen die Abgänge: Kevin Wieland und Marco Bruno, zwei wichtige Stützen der Mannschaft, legen eine Pause ein. „Ihre Ruhe und Erfahrung werden uns in Zukunft schmerzhaft fehlen. Das merkt man jetzt schon“, sagt Eickels. Auf der Seite der Neuzugänge hat sich nicht viel getan: Jonas Döhlings ist eine weitere Option auf der Außenverteidigerposition, Maurice Wolff könnte in Zukunft das Tor hüten. Giulio Buscema, Matthias Dausend und Maurice Wolff kämpfen um den Platz in der Startelf. „Wir haben drei gleichwertige Torhüter, noch ist die Entscheidung nicht getroffen“, gibt Eickels zu verstehen.