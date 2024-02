Handball-Regionalliga Serie von Dormagen II reißt in Mönchengladbach

Die Partie wurde von Hausherren mit sehr viel Emotionen ausgetragen und auch der Einsatzwille des Gegners war an diesem Tag unbändig. „Borussia hatte das nötige Wurfglück, hat auch häufig die Abpraller bekommen und ist von Trainer Ronny Rogawska super eingestellt worden.“ Dagegen agierten die Gäste so unsicher, wie noch nie in dieser Spielzeit. Eigentlich lebt die Mannschaft von ihrem Tempospiel, was an diesem Wochenende jedoch jegliche Effizienz vermissen ließ. Einzig in der Anfangsphase lief es einigermaßen rund und Dormagen ging mit 6:4 in Front. Doch dann war es mit der Herrlichkeit auch schon wieder vorbei, die Hausherren erzielten vier Tore in Folge und gerieten nicht mehr in Rückstand. Außerdem fehlte es den Gästen an der nötigen Frische. Die A-Jugendlichen im Kader konnten sie nicht mehr haben, spielten sie kurz zuvor noch um Punkte und bei dem eigentlichen Kader zeigten lediglich Torhüter Lennard Kull und Johannes Emmerich Normalform.