Handball TSV-Spieler holt einen Sensationssieg mit Tschechien

Während sich die meisten Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen in (relativer) Ruhe auf das Gastspiel von Spitzenreiter HBW Balingen-Weilstetten vorbereiten konnten, ging es für Jakub Sterba mit der tschechischen Nationalmannschaft um wichtige Punkte in der Qualifikation für die Europameisterschaften im kommenden Jahr in Deutschland – das Eröffnungsspiel steigt am 10. Januar 2024 in der Düsseldorfer Arena.