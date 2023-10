Fußball-Bezirksliga Kellerkind VdS Nievenheim schlägt Topklub Sparta Bilk

VdS Nievenheim – Sparta Bilk 4:3 (0:3). Wahnsinn! Nievenheim gelingt nicht nur der überraschende Sieg, sondern auch eine spektakuläre Aufholjagd. Anfangs konnten die Gäste den Schwung aus dem 4:2-Sieg gegen Gnadental mitnehmen. Roman Nahimi (18.) und Rene Reuland (24.) brachten den Favoriten in Führung, Saverio Amoroso (40.) schraubte das Ergebnis noch vor der Pause auf 3:0. „Ich habe der Mannschaft in der Pause ganz klar gesagt, dass wenn wir so weitermachen, genauso eine Klatsche bekommen wie letzte Woche und das scheint gewirkt zu haben“, verriet Interimstrainer Simon Müller. Kurz nach Wiederanpfiff traf Kevin Scholz (49.) zum Anschluss. Die Hausherren gaben nicht auf und blieben gallig. Justin Schiffer (66.) verkürzte erneut, ehe Nils Jochmann (75., 79.) mit seinem Doppelpack zum Matchwinner avancierte und das Spiel in wenigen Minuten auf den Kopf stellte. „Wir haben alles rausgeholt, es war eine Sensationsleistung“, meinte Müller, der sein letztes Spiel am Seitenrand machte. Auch Co-Trainer Ronny Frohs legt sein Amt nieder. Der neue Coach heißt Thomas Bahr und trainierte die Nievenheimer bereits von 2014 bis 2018.