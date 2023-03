Handball-Regionalliga Neusser HV schafft Sensation beim Primus in Ratingen

„Der Spaß, gegen Ratingen zu spielen, verwandelte sich nach dem Wechsel in pure Freude“, betonte Fanenbruck. „Wir lagen teilweise bereits mit sechs Toren hinten, doch die Mannschaft hat den Glauben an sich nie verloren und gekämpft bis zum Umfallen.“ Als Ratingen in der 52. Minute mit 30:26 führte, hätte wohl niemand mehr einen Pfifferling auf den NHV gesetzt. Aber auch davon ließen sich die Neusser nicht beeindrucken, sie erzielten fünf Treffer in Folge und gingen ihrerseits mit 31:30 in Front. Ratingen drehte das Blatt aber erneut mit zwei Toren. Jetzt wurde es zeitlich enorm eng. Vier Sekunden zeigte die Hallenuhr noch an, als der Ball zu Daniel Küpper-Ventura kam, der dann auch unter dem Jubel seiner Mitspieler sicher zum Ausgleich verwandelte.