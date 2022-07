Weltmeisterschaft in Ägypten : Deutsche Säbelfechterinnen schlagen bei WM in Kairo Korea

Dormagen Das deutsche Damen-Quartett von Bundestrainer Dan Costache hat sich sensationell für das Viertelfinale und damit fürs Viertelfinale am Freitag qualifiziert

Irgendwie hatte Dan Costache von Anfang an die Nase dran. Schon nach dem starken, von Larissa Eifler mit dem Einzug ins Viertelfinale gekrönten Aufritt seiner Säbelfechterinnen im Einzelwettbewerb der Weltmeisterschaften in Kairo bemerkte er listig: „Die jungen Leute sind manchmal verrückt!“ Das war natürlich positiv gemeint. Der Sprung unter die besten Acht in der Mannschaftskonkurrenz traf den Bundestrainer trotzdem wie ein Schlag, musste dazu doch nach dem lockeren 45:34-Erfolg über Algerien zum Auftakt der Direktausscheidung ein von so ziemlich allen Experten kaum für möglich gehaltener Sieg gegen Korea her.