Leichtathletik : Fünf Titel und ein Weltrekord

Dormagen Leichtathletik-Senioren-DM in Erfurt wird zu Herbert E. Müller-Festspielen.

Den stellte er über 800 Meter auf, die der 90-Jährige in 4:13,39 Minuten zurücklegte und dabei den ebenfalls in der Altersklasse M 90 startenden Chemnitzer Harald Kraut um mehr als eine Minute hinter sich ließ. Ansonsten musste sich Müller in den Rennen mit weitaus jüngeren Konkurrenten aus den Klassen M 80 und M 85 herumschlagen, die aber meist nur unwesentlich schneller waren (wenn überhaupt) als er. Die 60 Meter gewann er in 11,50 Sekunden, die 200 Meter in 40,92 Sekunden, die 400 Meter in 1:41,65 Minuten.