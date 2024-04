Voltigieren Sema Hornberg startet in Saumur stark in die Saison

Einen Saisonstart nach Maß legten die deutschen Einzelvoltigiererinnen beim CVI Saumur in Frankreich hin. So eroberte Annemie Szemes (Baiersdorf) auch dank der hohen Noten für ihr Pferd Rubinio, der an der Loire sein erstes Turnier bestritt, bereits in der Pflicht die Spitzenposition und ließ sich diese nicht mehr nehmen.