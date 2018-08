Select Cup in Langenfeld

Handball : TSV Bayer kassiert erste Niederlage

Foto: TSV Bayer Dormagen

Dormagen Handball-Zweitligist unterliegt im Endspiel des Select-Cups den Lions aus Limburg, die Vikings werden Turnierdritter.

Der TSV Bayer Dormagen hat seine erste Niederlage in den Vorbereitungsspielen auf die am 24. August mit dem Heimspiel startende Saison in der Zweiten Handball-Bundesliga kassiert. Beim Turnier um den Select-Cup unterlag der Zweitliga-Aufsteiger im Finale am Sonntagnachmittag mit 30:32 (Halbzeit 13:14) gegen die Lions Limburg aus den Niederlanden und belegte dadurch Platz zwei. Liga- und Lokalrivale HC Rhein Vikings beendete das Vorbereitungsturnier in Langenfeld als Dritter, im Spiel um Platz drei gab es einen 28:24-Sieg über den TV Emsdetten. Platz fünf sicherte sich die vom früheren Korschenbroicher Ronny Rogawska trainierte HSG Krefeld durch einen 23:17-Erfolg im Drittliga-Duell mit Aufsteiger SG Langenfeld.

Den Grundstein zum Einzug ins Endspiel hatten die Dormagener schon am Freitagabend gelegt, als sie ihren künftigen Liga-Konkurrenten TV Emsdetten mit 27:24 (Halbzeit 15:13) bezwangen. Den Sieg gegen den Tabellenzehnten der vergangenen Saison sicherte dabei eine starke Deckungsleistung im Verbund mit den beiden Torhütern Gergö Roszavölgyi und Matthias Broy, beste Torschützen waren Eloy Morante Maldonado (5/1), Daniel Eggert und Benjamin Richter (beide 4). Im zweiten Gruppenspiel am Samstagnachmittag gab es dann einen 28:22-Sieg (Halbzeit 12:10) über den letztjährigen Liga-Rivalen HSG Krefeld, der als Meisterschaftsfavorit in der Dritten Liga West gilt. Hier waren Benjamin Richter (8/4) und Tim Wieling (6/1) die erfolgreichsten Torschützen. Zufrieden war das Trainergespann Ulli Kriebel und Peer Pütz aber erneut mit der Defensive, die sowohl in der 6:0- als auch in der 3_2-1-Formation gut funktionierte. „Aber es gibt eben auch kleine Schwächeperioden, die wir uns in der Meisterschaftssaison nicht leisten dürfen,“ sagte Kriebel, der auf Neuzugang Heider Thomas (Leistenbeschwerden) und die Junioren-Nationalspieler Janis Boieck und Lukas Stutzke verzichten musste, die nach ihrem Gewinn der Bronzemedaille bei den Junioren-Europameisterschaften erst in dieser Woche wieder ins Training einsteigen.

Info Die Turnierergebnisse im Überblick Select-Cup in Langenfeld

Gruppe A Rhein Vikings Lions Limburg 25:27; Lions Limburg - SG Langenfeld 28:25; SG Langenfeld - Rhein Vikings 22:31

Gruppe B TSV Bayer Dormagen - TV Emsdetten 27:24; HSG Krefeld TSV Bayer Dormagen 22:28; TV Emsdetten - HSG Krefeld 28:16

Spiel um Platz 5 SG Langenfeld - HSG Krefeld 17:23

Spiel um Platz 3 Rhein Vikings - TV Emsdetten 28:24 Finale TSV Bayer Dormagen - Lions Limburg 30:32 Endstand 1. Lions Limburg; 2. TSV Bayer Dormagen; 3. HC Rhein Vikings; 4. TV Emsdetten; 5. HSG Krefeld; 6. SG Langenfeld



