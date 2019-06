Handball : „Oranje boven“ beim Quirinus-Cup

Neuss Insgesamt 25 Handball-Teams aus den Niederlanden sind im Rhein-Kreis im Einsatz.

Seit dem ersten Quirinus-Cup 1983 gilt: Die letzten Stunden vor Turnierbeginn sind die mit Abstand forderndsten, gilt es doch, die bei der mittlerweile 37. Auflage rund 1700 Nachwuchs-Handballer aus neun Nationen „ins Nest zu holen“, sagt Martin Eggert, Vorsitzender des gastgebenden Neusser HV. Der Check-in im Schulzentrum an der Weberstraße, wo an den drei Tagen bis zur Finalrunde am Pfingstsonntag ab 14 Uhr in der Elmar-Frings-Sporthalle mehr als 1000 Jugendliche untergebracht sind, erfordert daher absolutes Fachpersonal.