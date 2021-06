Radsport : Sehr guter Start für Dominik Bauer in die Bundesliga

Neuss Im Schweizer Ortsteil Gippingen belegt der 23-Jährige im Zielsprint den dritten Platz. „Dadurch haben wir eine gute Ausgangslage für die weiteren Rennen in der Bundesliga bekommen.“

(JSK) Einen besseren Saisonstart in die Rad-Bundesliga konnte sich Dominik Bauer gar nicht vorstellen. Im Schweizer Ortsteil Gippingen belegte der 23 Jahre alte Fahrer des Kontinental-Teams Dauner-Akkon im Zielsprint den dritten Platz. An der Startlinie standen etwa 200 Fahrer der Elite-Kategorie. Es galt 140 Kilometer auf einem Rundkurs mit 14 Runden und 2400 Höhenmetern zu bewältigen. Auf der hügeligen Strecke spaltete sich das Feld relativ schnell. „Zwei Runden vor Schluss gelang es mir, mich gemeinsam mit sieben weiteren Fahrern abzusetzen“, sagte Bauer. Die Gruppe wurde allerdings wieder eingeholt. Erst auf dem letzten Anstieg gelang es Georg Steinhauser, sich entscheidend abzusetzen und acht Sekunden vor den anderen das Ziel zu erreichen. Für Bauer blieb Rang drei. „Dadurch haben wir eine gute Ausgangslage für die weiteren Rennen in der Bundesliga bekommen“, sagt der 23-Jährige. Am 19. Juni stehen die Deutschen Meisterschaften an. Bauer wird dort am Einzelzeitfahren teilnehmen. Auch im Straßenrennen am Tag darauf ist er gefordert. In den nächsten zwei Wochen bereitet sich der junge Neusser nun intensiv auf das Zeitfahren vor, zudem hofft er auf eine gute Platzierung seines Teamkollegen und Zeitfahrspezialisten Sven Redmann. „Beim Straßenrennen fahre ich um das lila Trikot für den Führenden in der Gesamtwertung.“