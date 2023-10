Floorball-Bundesliga Sechs Punkte für die DJK Holzbüttgen am Doppelspieltag

Am Ende stand ein souveräner 10:4-Sieg (2:0, 4:2, 4:2). „Wir haben uns vorgenommen, auch bei einer Führung, das Spieltempo zu kontrollieren. Unser Offensivspiel hat gut funktioniert und wir waren in der Defensive endlich über 60 Minuten hellwach“, resümierte DJK-Akteur Conrad Lehwalder. Nach sechs Partien hat Holzbüttgen neun Zählern auf dem Konto, der erste Play-off-Platz ist nur noch zwei Punkte entfernt. Am Sonntag (Bully: 16 Uhr) gastiert die DJK in Chemnitz.