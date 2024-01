Nachwuchsfußball Sechs BV-Fußballer trainieren beim Profiklub AEK Athen

Erst im September ist der griechische Topklub AEK Athen eine Kooperation mit dem BV Weckhoven eingegangen. Nicht als Werbeaktion, sondern als „Teil einer globalen Nachwuchsstrategie“, erklärt der im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Friedhelm Krahwinkel. Dass es dem Double-Sieger damit ernst ist, erfuhr Panagiotis „Pano“ Kontos, Cheftrainer der im Aufbau befindlichen Fußball-Akademie an der Karl-Goerdeler-Straße in Weckhoven, in der vergangenen Woche, als er von den Griechen eine Einladung für sechs seiner Kicker der Jahrgänge U19 und U17 erhielt. „Die seien den zu den Partien unserer Mannschaften entsandten Talentscouts aufgefallen und man wolle sie nun vor Ort in Testspielen auf Herz und Nieren prüfen“, erfuhr Krahwinkel. Die Abreise nach Athen ist bereits für den 12. Januar geplant.