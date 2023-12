„Junges Ehrenamt“ im Fußball Sebastian Menck aus Neuss ist neuer „Fußballheld“

Sebastian Menck trat am 1. September 2022 seinen Dienst im Rahmen seines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) bei der SVG Neuss- Weißenberg an. Er hatte zuvor erfolgreich sein Abitur abgelegt und wollte sich sozial engagieren. So ist er auf das Angebot bei der SVG aufmerksam geworden. Er selbst ist im Neusser Stadionviertel beheimatet schnürt seine Fußballschuhe für die A-Jugend der DJK Novesia, wo sein Vater auch als Jugendleiter im Einsatz ist. Sebastian Menck hat sich während seiner Zeit für die SVG als Teamplayer mit einem goldenen Händchen für das Kindertraining ausgezeichnet. Neben der Trainingstätigkeit hat er noch regelmäßig im Kindergarten „Die Nordstadtkinder“, der sich direkt neben dem Klubgelände befindet, ausgeholfen und eine Mädchen-Fußball AG in der Karl-Kreiner-Grundschule an der Gladbacher Straße aufgebaut und dort auch im Unterricht unterstützt. Seine Zeit als FSJler hat er auch genutzt, um eine Trainerlizenz zu erwerben.