Schwimmen : Neusser SV schafft Qualifikation für Titelkämpfe

Dementsprechend motiviert starteten die Neusser in den Wettkampf, gleich alle sechs NSV-Schwimmer schafften die Qualifikation und dürfen sich bereits jetzt auf die nationalen Meisterschaften freuen. Bis es um die Titel geht, müssen sich die Nachwuchssportler allerdings noch etwas gedulden, denn erst am 21. und 22. September werden die Wettkämpfe in Eutin (Schleswig-Holtstein) ausgetragen.