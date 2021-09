Deutsche Meisterschaften in Wuppertal : NSV-Schwimmer bei Kurzbahn-DM hoch erfolgreich

Neuss Zum Auftakt in Wuppertal sichert sich Aaron Schmidt (Jahrgang 2000) in 1:57,73 Minute den Meistertitel über 200 Meter Schmetterling.

(sit) Siggi Willecke neigt nicht zum Überschwang. Doch zurück von den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal, stellte der Vorsitzende des Neusser Schwimmvereins (NSV) strahlend fest: „So erfolgreich waren wir schon lange nicht mehr.“ Gleich am ersten Wettkampftag sicherte sich Aaron Schmidt (Jahrgang 2000) in 1:57,73 Minute den Titel über 200 Meter Schmetterling. Tobias van Aggelen (2004) kam im Finale in 2:01.45 Minuten auf Rang vier, erreichte zudem das B-Finale über 100 Meter Freistil und wurde in persönlicher Bestzeit von 51,01 Sekunden Elfter im Gesamtergebnis.