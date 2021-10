Schwimmen : Neusser SV so erfolgreich wie lange nicht mehr

Neuss Von den NRW-Jahrgangsmeisterschaften in Bochum und Wuppertal bringt der Neusser Schwimmverein satte 18 NRW-Titel und 52 Medaillen mit.

(sit) Nach 18 Titeln, einem Vereinsrekord und 52 Medaillen des Neusser Schwimmvereins (NSV) bei den in Bochum und Wuppertal ausgetragenen NRW-Jahrgangsmeisterschaften war Geschäftsführerin Gisela Hug ganz aus dem Häuschen: „Ich bin im Leistungssport jetzt seit 36 Jahren dabei, aber so erfolgreich waren wir noch nie.“ Trainer Francisco Frederico fügte bestätigend hinzu: „Ja, eine überragende Leistung, zumal wir darauf eigentlich gar nicht vorbereitet waren, denn der Fokus liegt auf den Deutschen Meisterschaften in drei Wochen.“ In der Vereinswertung belegte der NSV hinter der SG Essen (Bundesstützpunkt) den zweiten Platz.