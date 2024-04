Deutsche Meisterschaften in Berlin Jetzt hat Cedric Büssing sein Olympia-Ticket für Paris sicher

Die Freistil-Staffel über 4x100 Meter der Herren mit Max Niklitschek (2008), Fabian Mager (2008), Silas Büssing und Victor Sanin kam in 3:30,71 Minuten auf den starken vierten Rang. „Der ist zwar undankbar, aber dennoch ein Top-Ergebnis für uns“, stellte Willecke fest.

Weitere Ergebnisse in Kurzform:

• Fabian Mager (2008) qualifiziert sich über 100 Rücken in 59,01 Sekunden fürs B-Finale und benötigt dort 58,76 Sekunden.

• Victor Sanin (2006) schwimmt über 100 Schmetterling in 54,83 Sekunden ins B-Finale und gewinnt dieses in starker neuer Bestzeit von 54,06 Sekunden. Damit wird er Achter der offenen Klasse.

• Ira Bodulovic 100 Rücken in 1:09,38; Ina Boenke 100 Rücken in 1:09,72; Carla Kraft 100 Schmetterling in 1:04,48; Xenia Tauer 100 Schmetterling in 1:05,35 und Antonia Klöcker 100 Freistil in 58,90 Minuten.