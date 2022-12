Handball-Regionalliga TV Korschenbroich tut sich gegen Essen lange schwer

Eigentlich steht für Sonntag die Partie bei der HSG Refrath/Hand auf dem Programm, allerdings befürchtet Lansen einen Spielausfall. „Die Heizung der Sporthalle der HSG ist defekt und es ist dort die einzige, in der die Nutzung von Haftmitteln erlaubt ist. Die Mannschaft konnte in der Woche nicht trainieren, weil nur noch eine Temperatur von acht Grad in der Halle vorherrschte.“ Bei dem vorhergesagten Frost in den nächsten Tagen sei damit zu rechnen, dass die Temperaturen in der Halle noch weiter sinken werde, so Gilbert Lansen.