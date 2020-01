Tischtennis : Deftige Niederlagen für die Kreis-Klubs

Rhein-Kreis Seinen ersten Einsatz in der Verbandsliga feierte für die DJK Holzbüttgen der Japaner Yoshito Ito. Die Schlappe beim Tabellenzweiten MTG Essen-Horst vermochte der Neffe von Butterfly-Chef Shunsaku Yamada aber nicht zu verhindern.

Für den TTC BW Grevenbroich erwies sich erwartungsgemäß der Spitzenreiter der NRW-Liga als zu stark. Im Heimspiel gegen den TTC Waldniel unterlagen die Schloss-Städter mit 3:9. Dabei hatten die Blau-Weißen zu Beginn des Spiels noch eine kleine Hoffnung: „Wir hatten uns durch den Ausfall von Jörg Evertz auf Waldnieler Seite durchaus etwas mehr ausgerechnet. Taktisch wäre es wahrscheinlich cleverer gewesen, Christian oben aufzustellen“, sagte Janos Pigerl. Christian Kaltchev laboriert derzeit noch an einer Bänderverletzung und konnte daher nicht aktiv am Geschehen teilnehmen. Nach einem gewonnenen Doppel von Ken Julian Oberließen und Janos Pigerl konnten im Anschluss nur noch René Holz (3:1 gegen Holger Quade) und Valerian Stoll (3:0 gegen Özcan Sener) punkten. „Letztlich waren wir auch einfach nicht gut genug, um in die Nähe eines Punktgewinns zu kommen. Für uns gilt es jetzt, die nächsten zwei Wochen gut zu trainieren, um dann beim Doppelspieltag gegen Heisingen und Union Düsseldorf eine bessere Leistung zu zeigen. Je nachdem, wie es in diesen beiden Spielen läuft, werden wir dann auch schon grob wissen, wie die Chancen auf den Klassenerhalt stehen“, so Pigerl.

CVJM Kelzenberg - TuS 08 Lintorf 9:5. Wichtiger Sieg für die Kelzenberger im Kampf um den Klassenerhalt. Gegen den direkten Abstiegskonkurrenten ragten Sascha Madeo und Sven Schaller mit je zwei Siegen heraus. Madeo gewann in der Mitte beide Einzel gegen Mark Eichenberger (3:0) und Tobias Oster (3:0). Schaller blieb im unteren Paarkreuz gegen Lars Kreienmeier (3:1) und Florian Legermann ungeschlagen. Schaller war zudem im Doppel an der Seite von Elmar Brunn erfolgreich. CVJM Kelzenberg: Vladimir Rups/Alexander Kreik (1), Elmar Brunn/Sven Schaller (1), Vladimir Rups (1), Alexander Kreik (1), Sascha Madeo (2), Elmar Brunn (1), Sven Schaller (2).

SG RW Gierath - TSV Krefeld-Bockum 6:9. Im Spitzenspiel verpassten es die Gierather, etwas näher an den Primus heranzurücken. Nach gutem Start mit zwei gewonnenen Doppeln und einem Sieg von Johannes Dimmig gegen Bernd Delbos (3:1) lagen die Jüchener zu Beginn mit 3:1 in Führung. Nach der Niederlage von Mark Peiffer (0:3 gegen Rafael di Florio) sorgte Dominik Maaßen mit seinem 3:2-Sieg gegen Danilo Mighali erneut für den Zwei-Punkte-Abstand (4:2). Danach folgte aber ein Bruch im Spiel der Rot-Weißen und die Gäste aus Krefeld holten Spiel um Spiel auf. Für Gierath folgten im Anschluss nur noch zwei Einzelsiege von Johannes Dimmig (3:1 gegen di Florio) und Stephan Schneider (3:2 gegen Danilo Mighali). Der Abstand zum Spitzenreiter beträgt jetzt bereits fünf Zähler. SG RW Gierath: Johannes Dimmig/Mark Peiffer (1), Stephan Schneider/Thomas Füßer (1), Johannes Dimmig (2), Dominik Maaßen (1), Stephan Schneider (1).

Ebenfalls gegen den Spitzenreiter musste die Drittvertretung der DJK Holzbüttgen in der Damen-NRW-Liga ran. Auch hier gab es die erwartete Niederlage (4:8 beim TTC Bärbroich). Die Doppel verliefen noch mit zwei Fünfsatzspielen völlig ausgeglichen. Dabei holten Sandra Wilkowski und Nicola Vollmert den ersten Zähler für die Kaarsterinnen. Anschließend zog das TTC-Quartett mit 6:1 davon, ehe Pia Graser (3:0 gegen Bettina Wagner), Nicola Vollmert (3:1 gegen Anika Urbahn) und Gerda Kux-Sieberath (3:2 gegen Birgit Matthies) noch für eine Ergebnisverbesserung sorgten. Eine deftige 0:9-Klatsche musste die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen beim Tabellenzweiten MTG Essen-Horst hinnehmen. Dabei reisten die Kaarster stark ersatzgeschwächt an. In Yiqing Zang, Alexander Daun, Joachim Beumers, Jarne Weinitschke, Lars Münstermann und Stefan Vollmert fehlte die komplette nominelle „Top 6“ der Kaarster. Dafür rückten unter anderem ein Jugendspieler und ein Kreisklassen-Spieler ins völlig überforderte Team. Seinen ersten Einsatz in der Verbandsliga feierte dabei auch DJK-Neuzugang Yoshito Ito aus Japan. Er wurde von einer Delegation aus Tokio begleitet. Darunter auch sein Onkel, der Butterfly Chef, Shunsaku Yamada. Ito war bei seiner 2:3-Niederlage gegen Benedikt Burgner noch am nächsten an einem Ehrenzähler dran-