3. Tischtennis-Bundesliga : Schwarzes Wochenende für Holzbüttgen

Holzbüttgen Durch die Niederlagen beim TTC Langen am Samstag und beim TTC Salmünster am Sonntag verlieren die Tischtennisspielerinnen aus Holzbüttgen die Tabellenführung

Die Serie der Unbesiegbarkeit ist vorbei. Ohne die beiden erfahrenen Spielerinnen Nadine Bollmeier und Jessica Wirdemann musste das junge Damen-Team der DJK Holzbüttgen in Hessen Lehrgeld zahlen. Sowohl gegen den TTC Langen am Samstag als auch gegen den Aufsteiger TTC Salmünster kassierten die Kaarsterinnen eine 3:6-Niederlage. Damit mussten sie die Tabellenführung an das punktgleiche Team aus Langen abgeben. „Das war eine bittere Niederlage, ein Punkt wäre drin gewesen“, sagte DJK-Kapitänin Jana Vollmert nach der Partie beim Verfolger TTC Langen. Schon nach den Doppeln liefen die Kaarsterinnen einem 0:2-Rückstand hinterher. Sowohl Dziadkowiec/Vollmert als auch Yevtodii/van Lierop mussten sich zum Auftakt mit 1:3-Sätzen geschlagen geben. Im Einzel keimte dann aber wieder nach zwei gewonnenen Spielen im oberen Paarkreuz Hoffnung auf. Martyna Dziadkowiec überzeugte in drei Sätzen gegen Anastasia Bondareva und Iolanta Yevtodii besiegte Mariia Voitekhova mit 3:1. Durch zwei Niederlagen von Karlijn van Lierop (2:3 gegen Tingzhuo Li und Jana Vollmert (1:3 gegen Brenda Rühmkorff) im unteren Paarkreuz und der anschließenden 1:3-Niederlage von Yevtodii gegen Bondareva war die Freude aber wieder dahin. Voll überzeugen konnte nur Martyna Dziadkowiec, die auch ihr zweites Einzel im Spitzenpaarkreuz gegen Voitekhova ohne Satzverlust gewann und auf 3:5 verkürzte. Als nächstes zählte das Spiel von Jana Vollmert, die bei einem Sieg noch das 5:5-Remis hätte retten können, da Karlijn van Lierop ihr Einzel gegen Brenda Rühmkorff bereits gewonnen hatte. Aber bei der DJK-Kapitänin lief es nicht rund. Mit 13:11, 9:11, 10:12 und 9:11 musste sie sich Tingzhuo Li geschlagen geben, so dass der Zähler von van Lierop gar nicht mehr in die Wertung kam.