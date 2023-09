Fußball-Bezirksliga Schwarzer Sonntag für den Rhein-Kreis Neuss

SG Rommerskirchen/Gilbach – TuS Viktoria Buchholz 1:8 (1:3). Auch die SG Rommerskirchen/Gilbach ihrer seiner Form hinterher. Auf den Buchholzer-Führungstreffer von Gianluca Altomonte (17.) zeigte die SG noch die passende Antwort und glich wenig später durch Francesco Sidero (21.) aus. Das Unetschieden hielt jedoch nur kurz. Ibrahima Sall (25.) und Rintaro Tanaka (30.) trafen zur Pausenführung der Gäste. Im zweiten Durchgang geriet die Mannschaft von Frank Lambertz komplett unter die Räder. Altomonte (47.), Louis Feldkamp (60.), Marcel Möller (70., 82.) und Tanaka (81.) ermöglichten den Kantersieg der Gäste. Für die Viktoria war es der erste Saisonsieg. „Wir wussten zwar, dass es schwer wird, trotzdem wollten wir heute unbedingt was holen, entsprechend ernüchternd war unser Auftritt heute. Es hat an allem gefehlt“, kritisierte Lambertz, der mit der SG durch die deutliche Niederlage unter den Strich gerutscht ist: „Das erste Mal in in dieser Saison habe ich das Feuer der Mannschaft vermisst. Das war ein peinlicher Auftritt.“