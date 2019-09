Hockey : Schwarz-Weiß bringt sich selber um Erfolgserlebnis beim DHC

Düsseldorf Wie am Tag zuvor verspielen die Neusser beim Tabellenführer eine 2:0-Führung.

So in der Schlussminute: Nach ewig langen Diskussionen und zwei vergeblichen Anläufen traten die Gäste zu ihrer dritten Strafecke gegen nur noch zwei Verteidiger und einen Torhüter an. Doch anstatt das verbliebene Häuflein mit acht Angreifern in aller Ruhe ins Leere laufen zu lassen, hämmerte Abbas Haider die Kugel überhastet auf die Schoner von Keeper Lennard Leist. Dahin war sie die große Chance, sich für den betriebenen Aufwand wenigstens mit einem Punkt zu belohnen. Und der wäre ganz sicher verdient gewesen. Die Gastgeber, die am Tag zuvor mit dem 2:3 gegen BW Köln trotz schneller 2:0-Führung ihre erste Saisonniederlage kassiert hatten, traten zwar auch ohne die im Sturm tätigen Stammkräfte Christian von Ehren und Eric Knobling von Beginn an aufs Gaspedal, scheiterten aber mit Dominic Giskes (5.) und Matt Orr (26.) zweimal am großartig reagierenden Konstantin Hayner im Tor des HTC. Und vorne saß direkt die erste Strafecke: Nach einer von Sebastian Draguhn initiierten Variante hielt Cedric Heimbach seinen Schläger entscheidend in den von Abbas Haider abgegebenen Schuss (18.). Kurz nach dem Seitenwechsel kam es sogar noch besser für die diszipliniert verteidigenden Gäste: Weil der Düsseldorfer Masi Pfandt im Angriff in aussichtsreicher Position patzte, setzten die Neusser energisch zum Konter an, den der ehemalige DHCler Samir Khelil entschlossen zum 2:0 (32.) nutzte.