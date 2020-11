Leichtathletik : DOSB: Vereinssport wieder zulassen

Rhein-Kreis Sporttreiben ist nicht Teil des Problems, sondern als Teil der Lösung in der Corona-Krise zu verstehen.

(sit) Kein Teil des Problems, sondern Teil der erhofften Lösung: LSB-Präsident Stefan Klett hat zur Halbzeit der laufenden Lockdown-Phase nochmals die positiven Effekte von Sport und Bewegung im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung betont und gleichzeitig den Schulterschluss aller Landessportbünde und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gelobt: „Unsere Vereine und Verbände in Deutschland sind in der Lage, zahlreiche Sportangebote zu unterbreiten, die auch bei hohen Inzidenzwerten verantwortbar sind. Dies gilt unter anderem für die Mehrzahl der Bewegungsangebote auf Sportfreianlagen, im öffentlichen Raum und auch in großen gedeckten Sportanlagen.“